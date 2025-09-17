هل الحب قبل فترة الخطوبة حرام؟.. فتاة تسأل وأمين الفتوى يرد

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم علاقة الحب بين الشباب والفتيات غير الرسمية، وذلك رداً على سؤال تلقاه من فتاة تقول فيه: "لو سمحت يا مولانا، هو الحب حرام؟ أو إني أكلم واحد لحد ما نتخطب ده كده حرام؟".

وفي رده، أوضح الدكتور محمود شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الحب حالة شعورية لا يملكها الإنسان، وبالتالي لا يُحاسب عليها، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم بين زوجاته ويقول: "اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، في إشارة إلى الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان. وأضاف أن الميل القلبي ليس محل تكليف شرعي، فلا يقال إنه حلال أو حرام.

وأشار أمين الفتوى إلى أن ما يُحاسَب عليه الإنسان هو ما يترتب على هذا الميل من أقوال وأفعال، فالتصرفات هي التي تدخل في دائرة الحلال والحرام.

وبيَّن أن التواصل بين شاب وفتاة دون ارتباط رسمي كالخطوبة أو الزواج لا يصح شرعًا، بينما نموذج النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل إطار الزواج الشرعي.

وأكد الدكتور شلبي أن الإنسان يُحاسَب على أقواله وأفعاله وليس على ما يجول في قلبه أو نفسه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".

وختم أمين الفتوى ناصحا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وعدم الاستسلام للأفكار والتخيلات السلبية، لأن استمرارها قد يدفع الإنسان لاحقًا إلى أفعال أو أقوال يُحاسب عليها.

