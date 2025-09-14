إعلان

سورة الشرح: الأزهر للفتوى يوضح تفسيرها وأسرارها وخطوات قراءتها للرزق وقضاء الحاجة

03:34 م الأحد 14 سبتمبر 2025

القرآن الكريم

كتب-محمد قادوس"

سورة الشرح، من السور القصيرة التي بقرائتها تتحقق المعجزات من سعة بعد ضيق، ويسر بعد عسر، تبدأ بقوله تعالى:" أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ".

وتناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: تفسير ما ورد من معان في سورة الشرح" أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ"، على ما يلي:

شرح الله صدر نبيه:

*بالإسلام، قاله ابن عباس.

*بأن مُلِىء حكمة وعلمًا، قاله الحسن.

*بما منّ عليه من الصبر والاحتمال، قاله عطاء.

"وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ"

*وغفرنا لك ذنبك.

*حفظناك قبل النبوة من الأدناس حتى نزل عليك الوحيُ.

*أسقطنا عنك تكليف ما لم تُطِقْه.

"الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ"

*أثقل ظهره بالذنوب حتى غفرها.

*أثقل ظهره بالرسالة حتى بلّغها.

*أثقل ظهره بالنعم حتى شكرها.

"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ"

*ورفعنا لك ذكرك بالنبوة.

*ورفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدنيا.

*أن تُذكرَ معي إذا ذُكرتُ.

"فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"

*إن مع اجتهاد الدنيا خير الآخرة.

*إن مع الشدة رخاء، ومع الصبر سعة، ومع الشقاوة سعادة، ومع الحزونة سهولة.

"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"

*العسر في الموضعين واحدٌ؛ لأنه معرَّف بالألف واللام، واليسر متعدد؛ لوروده بغير ألف ولام، والنكرة تفيد العموم، حتى قيل: لن يغلب عسْرٌ يُسْرَين.

*وكُرِّرت الآية لتكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر.

"فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ"

*فإذا فرغت من الفرائض فانصب من قيام الليل، قاله ابن مسعود.

*فإذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك، قاله الضَّحَّاك.

*فإذا فرغت من جهادك عدوَّك فانصب لعبادة ربك، قاله الحسن وقتادة.

*فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك، قاله مجاهد.

"وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ"

*فارغب إليه في دعائك.

*فارغب إليه في معونتك.

*فارغب إليه في إخلاص نيتك.

*فارغب إليه في نصرك على أعدائك.

سورة الشرح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فيسبوك تفسير سورة الشرح
