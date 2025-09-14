سورة الشرح: الأزهر للفتوى يوضح تفسيرها وأسرارها وخطوات قراءتها للرزق وقضاء الحاجة
سورة الشرح، من السور القصيرة التي بقرائتها تتحقق المعجزات من سعة بعد ضيق، ويسر بعد عسر، تبدأ بقوله تعالى:" أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ".
وتناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: تفسير ما ورد من معان في سورة الشرح" أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ"، على ما يلي:
شرح الله صدر نبيه:
*بالإسلام، قاله ابن عباس.
*بأن مُلِىء حكمة وعلمًا، قاله الحسن.
*بما منّ عليه من الصبر والاحتمال، قاله عطاء.
"وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ"
*وغفرنا لك ذنبك.
*حفظناك قبل النبوة من الأدناس حتى نزل عليك الوحيُ.
*أسقطنا عنك تكليف ما لم تُطِقْه.
"الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ"
*أثقل ظهره بالذنوب حتى غفرها.
*أثقل ظهره بالرسالة حتى بلّغها.
*أثقل ظهره بالنعم حتى شكرها.
"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ"
*ورفعنا لك ذكرك بالنبوة.
*ورفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدنيا.
*أن تُذكرَ معي إذا ذُكرتُ.
"فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"
*إن مع اجتهاد الدنيا خير الآخرة.
*إن مع الشدة رخاء، ومع الصبر سعة، ومع الشقاوة سعادة، ومع الحزونة سهولة.
"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"
*العسر في الموضعين واحدٌ؛ لأنه معرَّف بالألف واللام، واليسر متعدد؛ لوروده بغير ألف ولام، والنكرة تفيد العموم، حتى قيل: لن يغلب عسْرٌ يُسْرَين.
*وكُرِّرت الآية لتكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر.
"فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ"
*فإذا فرغت من الفرائض فانصب من قيام الليل، قاله ابن مسعود.
*فإذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك، قاله الضَّحَّاك.
*فإذا فرغت من جهادك عدوَّك فانصب لعبادة ربك، قاله الحسن وقتادة.
*فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك، قاله مجاهد.
"وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ"
*فارغب إليه في دعائك.
*فارغب إليه في معونتك.
*فارغب إليه في إخلاص نيتك.
*فارغب إليه في نصرك على أعدائك.
