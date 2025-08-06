ما ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

ما ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فدخل معه في الصلاة وشاركه في الركوع احتسبت له هذه الركعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة وهل يُؤثِّر على صحتها

وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء أكدت في فتوى سابقة أنه لا حرج في الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة ولا يُؤَثِّر ذلك على صحتها.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بما روى الإمام مالك في "الموطأ" عن أبي عبد الله الصنابحي قال: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ،... ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ،... فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا...﴾ [آل عمران: 8].

وختمت فتواها موضحة أن قراءة الآية محمولة على الدعاء؛ لأنَّ ثالثة المغرب لا قراءة فيها بعد الفاتحة، فدلَّ ذلك على الجواز.

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