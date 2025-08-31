هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. المفتي السابق يوضح

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الادعاء بعدم احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن النبي الكريم حينما سُئل عن صيام يوم الاثنين قال: "ذلك يوم وُلدت فيه"، أي أنه كان يذكّر الأمة بأن يوم ميلاده من أعظم النعم، ولذلك شكر الله تعالى عليه بالصيام، وهو عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه.

وأضاف علام، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة" الناس": أن منهج التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون علميًّا رصينًا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يعني بالضرورة أنها ممنوعة، بل قد يفتح بابًا واسعًا للاجتهاد بما يوافق أصول الدين ومقاصده.

وأكد أن المنهج الصحيح هو جمع النصوص الشرعية المتصلة بالموضوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور"، وحديثه الشريف: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وكذلك قوله: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وأوضح المفتي السابق أن هذه النصوص جميعها يجب أن تُقرأ معًا في إطار واحد، فيُحمل المطلق فيها على المقيد، والعام على الخاص، وأن العموم الوارد في الحديث الشريف: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" يخصصه حديث "من سن سنة حسنة.

وأكد على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو تعبير عن الشكر لله تعالى على نعمة بعثة نبيه ورسالته الخالدة، بما يوافق مقاصد الشريعة وأصولها.

