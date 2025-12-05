إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الجمعة 5 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

04:39 م 05/12/2025

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 ديسمبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 5 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الجمعة 5 ديسمبر، في تمام الساعة 6:17 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 5 ديسمبر:

الفجر 5:04 ص

الشروق 6:36 ص

الظُّهْرِ 11:46 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْفَعْنِي.

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ ، وَلا تُنْقِصُهُ المَغْفِرَةُ ، اغْفِرْ لَنَا مَا لا يَضُرُّكَ ، وَهَبْ لَنَا مَالا يُنْقِصُكَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ ، دِقَّهُ وَجُلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهَ ، وَعَلاَنِيَتَهَ وَسِرَّهُ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان العشاء دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟