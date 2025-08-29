"الرجولة لا تُثْقَب".. أمين الفتوى يوضح حكم لبس "الحَلَق" للرجال

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ارتداء بعض الرجال "الحَلَق" في الأذن، وهي موضة غربية مشهورة.

وفي تعليقه على ظهور بعض المشاهير يرتدون "الحَلَق" في آذانهم، أوضح أمين الفتوى الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إن الحفاظ على الفوارق الجوهرية التي تُميِّز بين الجنسين -الرَّجُل والمرأة- تجعل مِن ارتداء الرَّجُل للقُرْطَ "الحَلَق" في أذنه أمرًا ممنوعًا شرعًا ومستهجنًا عرفًا.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المبدأ الأساسي الذي يُبنى عليه هذا الحكم هو النَّهْي الصريح عن التَّشَبُّه بما هو مِن شأن وخصائص الجِنْس الآخر، والحَلَق مِن خصائص النساء لا الرجال.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الانسياق وراء هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع المصري لا يُمثِّل فقط مخالفة شرعية كما سَبَق، بل هو ذوبان في ثقافات لا تُقيم وزنًا للحدود الفطرية، وهنا تبرز أهمية التمسك بالثوابت الشرعية التي تحفظ للمسلم هُويته، وتحمي فطرته التي تجعله يَرْبَأ بنفسه عن كل ما يَخْدِش رجولته أو يُوقِعه في دائرة التَّشبُّه المذموم.

وختم ربيع، مؤكدًا أن الرجولة الحَقَّة تكمن في قوة الشخصية والالتزام بمبادئ الدِّين، لا في تقليد مظاهر وافدة تزول مع زوال الموضة ويبقى وزرها.

