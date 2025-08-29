ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟.. الإفتاء تحذر

كتب - علي شبل:

حذرت دار الإفتاء المصرية من التخلَّف عن صلاة الجمعة لغير عذر، مؤكدة أن من يفعل ذلك يعد آثمًا شرعًا، ويتعرض العقاب الله عز وجل.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن مَن تخلَّف عن صلاة الجمعة لغير عذر كان آثمًا.

واستشهدت لجنة الفتوى بما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»؛ لذا فإنه يجب على المسلم أن يحرصَ على أدائها تحصيلًا للثواب، ووقايةً لنفسه من التعرّض لعقاب الله عز وجل على تركها.

اقرأ أيضًا:

"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا