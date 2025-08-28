إعلان

ما حكم التصوير في الأفراح للعريس والعروسة؟.. أمين الفتوى يجيب

06:46 م الخميس 28 أغسطس 2025

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مريم من بني سويف، عن حكم تصوير العرسان في أماكن عامة، وكذلك عن حكم تسجيل محاضرات الدكتور دون إذنه؟.

وأضاف كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن تصوير الأفراح والمناسبات السعيدة مثل الخطوبة والزفاف في أماكن عامة لا حرج فيه شرعًا، بشرط الالتزام بآداب الشرع والاحتشام.

وأكد أن تصوير المناسبات السعيدة، ومنها تصوير العروسين في الحدائق العامة، جائز شرعًا بشرطين أساسيين: الأول، ألا يكون في التصوير كشف للعورات، والثاني، ألا يشتمل على ما يثير الشهوات أو يتنافى مع الآداب العامة، موضحا أن جسد المرأة كله عورة – عند جمهور الفقهاء – ما عدا الوجه والكفين، وبالتالي يجب مراعاة ذلك في الصور.

وفيما يتعلق بتسجيل المحاضرات، شدد أمين الفتوى على أنه إذا صرّح المحاضر أو الدكتور بالسماح بالتسجيل، فلا حرج في ذلك، بل هو أمر محمود للاستفادة، أما إذا منع التسجيل صراحة وقال "ممنوع التسجيل"، فإن مخالفة هذا التوجيه تُعد حرامًا شرعًا، لأنها مخالفة صريحة لأمر صاحب الحق في الكلام والمحتوى.

وأكد على ضرورة الالتزام بأدب الاستئذان واحترام خصوصية الآخرين، سواء في المناسبات أو في المحافل التعليمية، فالإسلام دين يحترم الخصوصية ويحث على الالتزام بالحقوق والضوابط.

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية حكم تصوير العرسان في أماكن عامة حكم تسجيل محاضرات الدكتور دون إذنه فتاوى الناس
