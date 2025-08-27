كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: تحمل زوجي نفقات حجي وكان ذلك منذ زمن بعيد والآن يطالبني وباصرار بأداء هذه النفقات له لدرجة أنه اخذ ذهبي في غيبة مني فما حكم ذلك؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن بنود وعناصر النفقة الواجبة للزوجة على زوجها والذي انعقد عليها الإجماع ما يلي:

١- السكن قال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).

٢- الأكل

٣- الكسوة.

٤- أجرة خادم إذا كانت ممن تخدم في بيت أبيها.

٥- وعند البعض الآخر من أهل العلم نفقة العلاج اللازم للزوجة حينما ينزل بها الداء.

٦- أدوات التجميل والزينة.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لم يكن من عناصر النفقة أن يتحمل الزوج تكاليف الحج لزوجته، ورغم ذلك فإني لا أرى للزوج أن يطالب زوجته بما دفعه لها أثناء حجها للأسباب الآتية:

أ- أهل المروءات والمكرمات والشهامه والرجوله تترفع عن ذلك.

ب- قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)

ومن باب الفضل بين الزوجين عدم مطالبتها بهذه النفقات.

ج- إن هذا كان منك وقتها على سبيل الهبة، والرجوع في الهبة إما محرم أو مكروه، ومن رجع في هبته كان كالعائد في قيئه كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.

د- الزوجة قامت على حضانة الأولاد وإرضاعهم وتربيتهم وهي إن طالبت بأجرة الرضاعة كان لها ذلك وعلى الزوج أن يدفع لها ما طلبت لقول الله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن).

وختم الدكتور عطية لاشين، ناصحا:فيا ليتك أيها الزوج الكريم جعلت ما تحملته من نفقات حج شريكة حياتك وزوجك وأم أولادك أن تجعله بدلا عن حقها في أجرة الرضاع.. والله أعلم.

