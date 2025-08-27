حكم إقامة حفلات التخرج.. 5 ضوابط شرعية يكشف عنها مفتي الجمهورية

كتب - علي شبل:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الاحتفاء بالعلم والفرح به يدخل في عموم الأدلة الشرعية التي تقرر إظهار الفرح والسرور عند حدوث نعمة للإنسان، خاصة عند التخرج أو النجاح في مراحل التعليم، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].

وأضاف فضيلة المفتي: ولذلك كان هذا الاحتفال من قبيل الفرح المباح، وقد ينقلب إلى عبادة يُثاب عليها صاحبها إذا قَرَن معه نية التحدث بنعمة الله تعالى شكرًا على توفيق الطلاب ذوي النجابة لطلب العلم وإظهار فضل الله تعالى وإحسانه بحسْن التعلم والتميز والنجاح، وبَعْث النفس على المزيد من التحصيل والاجتهاد في سِلك العلم وحيازة أعلى الشهادات، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11].

وردا على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما الحكم الشرعي في إقامة احتفال للتخرج في الجامعة؟، أكد الدكتور نظير عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن إقامة حفلات التخرج الجامعي أمر جائز شرعًا ما دامت تراعى فيها الآداب والضوابط الشرعية التي من شأنها ضبط تصرفات الإنسان وفق ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وحدد فضيلة المفتي الضوابط الشرعية التالية لإقامة حفلات التخرج:

1- أن تكون هذه الاحتفالات لإظهار نعمة الله لا للرياء والفخر الاستطالة.

2- وجوب الالتزام بالاحتشام وستر العورات.

3- ألا تشتمل على أمور محرمة شرعًا.

4- الالتزام بالآداب التعليمية والأخلاق الشرعية والقيم والأعراف المجتمعية.

5- أن تكون تلك الحفلات داخل المؤسَّسات التعليمية التي تخرج فيها الطلاب، أو في أماكن تشرف عليها المؤسسة التعليمية متى أمكن ذلك؛ ضمانًا للانضباط وعدم الخروج على الأعراف والقيم.

