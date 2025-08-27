كتب- علي شبل:

انتقد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تناول الدعاة والشيوخ لمسائل الطلاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جوهر التعامل مع مسائل الطلاق يكمن في التواصل المباشر بين الزوجين، والتحقيق في أسباب الخلاف ودواعيه، والتحقيق الكامل مع الزوجين في وقائع الطلاق.

وأكد أمين الفتوى أن التثقيف الشرعي للجمهور أمرٌ محمودٌ ومطلوبٌ، ويُثَاب عليه كل مُتصدِّرٍ وداعيةٍ، مستدركا:

لكن التناول الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي لمسائل الطلاق أمرٌ خطيرٌ، والتعميمُ فيه مرفوضٌ إطلاقًا، حيث يصبح كل متابعٍ قاضيًا وجَلَّادًا، يَصْدُر أحكامه دون معرفةٍ أو رَويَّة.

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- أرفقه بصورة للداعية بالاوقاف الشيخ محمد أبوبكر يتناول إحدى مسائل الطلاق عبر السوشيال ميديا- قائلًا: في ظني -وهذا ما نؤسِّسه كأمناء للفتوى- أنَّ جوهر التعامل مع مسائل الطلاق يكمن في التواصل المباشر بين الزوجين، والتحقيق في أسباب الخلاف ودواعيه، والتحقيق الكامل مع الزوجين في وقائع الطلاق حتى نصل للنتيجة التي نَقْدِر أن نقول فيها يقينًا كما واضح في عنوان الصورة المرفقة "الطلاق واقعٌ".

وتابع أمين الفتوى: أَضِفْ لذلك: أنَّ التساهل في إيقاع الطلاق أو البحث عما هو موجود في الكتب وتطبيقه على الناس هو بمثابة فتح باب للفوضى التي تُهدِّد أمن المجتمع واستقراره من الداخل في شأنٍ هو أخص شيء في المجتمع "تكوين الأسرة".

وشدد ربيع على أنَّ التعميم في طرح مسائل الطلاق والذي يُصوِّر إحدى الحالات الفردية وكأنها قاعدة عامة يساهم في خلق صورة نمطية سلبية، وبدلًا من حل المشاكل سيزيد من تعقيدها، وهذا يظهر جيدًا من تعليقات المتابعين على الصورة المرفقة في حساب فضيلة الشيخ.

وختم الدكتور هشام ربيع، قائلًا: في ظني: أنَّه لابد ضروريًّا وضع ضوابط مهنية وأخلاقية صارمة لتناول هذه القضايا، والتأكيد على أنَّ مكانها الصحيح هو المؤسسات الاستشارية المتخصصة (الأزهر ودار الإفتاء)، لا الإعلام الرقمي الذي يجعل مِن مسائل الطلاق محتوى سريع الاستهلاك لا يُغْنِي ولا يُسْمِن.. ارفعوا الطلاق عن سخافات "التريند"، فالأعراض أمانات.

وأنهى أمين الفتوى منشوره، قائلًا: فضيلة الشيخ لا أعرفه معرفة مباشرة، وله مني كامل التقدير والتبجيل والاحترام.

