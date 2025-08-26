كتب - علي شبل :

ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن قول: (صدق الله العظيم) في الصلاة عند الانتهاء من قراءة القرآن أو سماعه لا تبطل به الصلاة ما دام قد قُصِدَ به الذكر؛ كما ورد في جواب المصلي _إمامًا أو مأمومًا_ على قوله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) [التين: 8] بقوله: "بلى، وأنا على ذلكم من الشاهدين".

ما حكم قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟

وكان الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في فتوى سابقة إنه لا حرج شرعًا في قراءة القرآن الكريم حال الاستلقاء على السرير أو عدم الجلوس، مؤكدًا أن ذلك لا يتنافى مع آداب التلاوة.

وأوضح اليداك، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الله- سبحانه وتعالى- قال في كتابه العزيز: "الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم"، مما يدل على جواز ذكر الله وقراءة القرآن في كل الأحوال، سواء كان الإنسان قائمًا أو جالسًا أو على جنبه.

وأضاف أن من آداب قراءة القرآن أن يكون القارئ على طهارة، مستقبلًا القبلة، جالسًا بوقار، إلا أن فقدان بعض هذه الآداب لا يترتب عليه حرمة أو منع من التلاوة، فهي تبقى جائزة في جميع الأحوال.

وشدد على ضرورة أن يكون المسلم متوضئًا عند مس المصحف، التزامًا بما ذكره الفقهاء، مع استثناء بعض الحالات مثل الحفظ أو التعليم أو الامتحان، حيث أجاز العلماء مس المصحف من غير وضوء للضرورة.

