الشيخ أحمد خليل: قتل الحيوان يعتبر قتل نفس

أدان الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أقدم فيها أحد الأشخاص على ذبح قطة داخل المطبخ، واصفًا إياها بأنها فعل يتنافى مع تعاليم الإسلام وقيم الرحمة التي أوصى بها النبي ﷺ.

وأكد الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن القسوة على الحيوانات من صور الحقد والغل القلبي، وهي من الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الإسلام، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ حذَّر من إيذاء الحيوان حتى في أبسط الصور، وقال: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض".

وشدد على أن الرحمة بالحيوان مظهر من مظاهر صفاء القلب، وأن من يُقدم على مثل هذه الأفعال يفتقد إلى البعد الإنساني والإيماني، ومن يقتل حيوان كأنما يقتل إنسان، داعيًا الناس إلى تربية أبنائهم على قيم الرحمة والرفق بالكائنات، وأن يتقوا الله في كل مخلوق حي.

