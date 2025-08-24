يسري جبر: هذا جزاء من يتقن عمله

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام دين ريادة وحضارة ومدنية، مشيرًا إلى أن قيمة العمل وإتقانه من أعظم القيم التي أكد عليها النبي ﷺ والأنبياء من قبله.

وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن نبي الله داوود عليه السلام، مع كونه نبيًا وملكًا، كان يأكل من عمل يده، حيث كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها، ثم يتصدق بتسعين في المئة من دخله على الفقراء والمساكين، وينفق العشرة في المئة على بيته وأولاده، مؤكدًا أن هذا نموذج عظيم للجد والاجتهاد والإخلاص.

وأكد أن على المسلم أن يرضى بالمهنة التي أقامه الله فيها وأن يتقنها، سواء كانت زراعة أو صناعة أو تجارة أو دراسة، فكلها وسائل لعبادة الله وعمارة الأرض، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده".

وأضاف أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، والمؤذن الذي يحسن عمله يُبعث أطول الناس أعناقًا يوم القيامة، مبينًا أن إتقان العمل هو الطريق إلى محبة الإنسان لمهنته، وأن الفشل في الإتقان هو ما يولد الكراهية والملل.

وأكد عالم الأزهر الشريف، على أن الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم، لا بالمتبرمين والمهملين، داعيًا الشباب إلى اغتنام ما قسمه الله لهم، وإتقان ما وُكل إليهم من مسؤوليات، ليكونوا سببًا في نهوض أمتهم وخيرها.

