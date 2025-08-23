كتب- محمد قادوس:



سيصدر قريبًا كتاب بعنوان: "مائة عام من حكايات المشايخ والسميعة"، للباحث الأستاذ محمد عاشور، ويهدف الكتاب إلى استعراض تاريخ التلاوة في مصر على مدار قرن من الزمان، مُسلِّطًا الضوء على أبرز المشايخ الذين صنعوا هذه الحقبة، وموثِّقًا لحكاياتهم وطرائفهم التي تركت أثرًا في المجتمع المصري وغيره.

ويتناول الكتاب من خلال فصوله عددًا من المحاور التي تغطي جوانب مختلفة من الموضوع، أبرزها: نشأة وتطور "دولة التلاوة المصرية" وأسباب تفردها وتميزها، ولمحة عن أبرز المحطات التاريخية والشخصيات المؤثرة في مسيرة التلاوة المصرية، وتأثير الكتاتيب والمعلمين الأوائل في حياتهم، ومسرد للمصطلحات المتعلقة بعالم التلاوة والمقامات والمصطلحات المقامات الموسيقية المستخدمة في التلاوة.

كما يستعرض الكتاب دور الإذاعة المصرية في نشر التلاوات وترسيخ مكانة القراء، وتأثير البيئتين الاجتماعية والدينية في تكوين شخصية القارئ وأدائه، وكذلك تأثير التلاوة المصرية على العالم الإسلامي، ودور السميعة في تسجيل التلاوات ونشرها في العصور التي سبقت وسائل الإعلام والعصر الرقمي، وسرد لنماذج مشهورة من هؤلاء السميعة.. وغيرها.

جدير بالذكر أن مسابقة دولة التلاوة، والتي تُنظم بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لا تزال جارية حتى الآن بمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل.

