المفتي يوضح عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة؟ فقد طلقني زوجي رجعيًّا لأول مرة منذ أسبوعين، وقد مات بالأمس؛ فهل عليّ أن أعتدّ عدَّة الطلاق الرجعي أم عدَّة الوفاة؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، ما دام زوجك قد طلقك طلاقًا رجعيًّا غير مكمّل للثلاث ثم مات أثناء عدَّتك، فإذا كنتِ حاملًا فإنَّ عدَّتك تنتهي بوضع الحمل، وإذا كنت غير حامل فإنك تبدئين عدَّة وفاة من يوم وفاته" أربعة أشهر وعشرة أيَّام".

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: لا يحتسب من العدَّة ما قضيتِه من عدَّة الطلاق قبل موته.

