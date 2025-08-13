كتب - علي شبل:

علق الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، على أزمة حبس البلوجرز الشاب صاحب حساب (ياسمين اللي تخلي الحجر يلين)، والذي أثار الجدل مؤخراً باكتشاف حقيقته، رغم ظهوره في مقاطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك بشخصية فتاة مثيرة.

صدم العالم الأزهري متابعيه بنشر صورة الفتاة المزورة، قائلًا: ما تنزعجش قوي.. دي مش أنثى حقيقية علشان ما تقولليش: ما تنشرش صور امرأة عارية يا مولانا!. دي ولد متحول جنسيا، دفعه جنون المال والشهرة إنه يعمل أنثى، ويصنع فيديوهات مثيرة للغرائز، ويسمي حسابه (ياسمين اللي تخلي الحجر يلين).

وقال العشماوي، في تعليقه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: شيء محزن ومؤسف جدا والله.. الأمراض النفسية والاجتماعية في عصرنا بقت فوق الوصف، والفتن بقت فوق الاحتمال.. وربنا يلطف بينا وبعباده.

وأضاف أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، قائلًا: القانون مش هيقدر يحل المشاكل دي لوحده.. لازم كل مسؤول في موقعه يقوم بدوره لحماية الأجيال دي من الوصول إلى هذه الحالة المأساوية.

واستدرك العشماوي: بس فيه هنا عبرة.. وهي: إن المظاهر خداعة، ومش كل اللي انت بتشوفو أو بتقراه حقيقي، ومش أي حاجة ظاهرها حلو تبقى بالضرورة حلوة.

وختم الدكتور محمد العشماوي منشوره، ناصحا: دا نموذج عملي لزينة الحياة الدنيا، اللي ربنا قال عليها: "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث" .. والتزيين معناه أنها في الحقيقة مش حلوة، بس زينتها ظاهرة ومغرية، وحقيقتها مرة ومخزية..

إذا امتحنَ الدنيا لبيبٌ تكشفت له عن عدوٍّ في ثيابِ صديقِ!

