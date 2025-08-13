كتب - علي شبل:

استولى شقيقه على منزله، فلم يجد مكاناً أفضل من الكعبة المشرفة لرفع شكواه إلى الله تعالى وتوجيه رسالة مؤثرة لشقيقه الذي حرمه وأولاده من حقوقهم.

أثار مقطع فيديو مؤثر لمعتمر مصري، خلال أدائه مناسك العمرة بالحرم المكي، تفاعلًا واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجه المعتمر رسالة إلى شقيقه الذي استولى على منزله، ونصحه بالرجوع إلى الله ورد المظالم والحقوق لأصحابها قبل الرحيل، رافضا الدعاء عليه، مكتفيا برفع الأمر إلى السماء.

وحسب الفيديو المتداول، ظهر المسن بملابس الإحرام، وخلفه الكعبة المشرفة وسط جموع المعتمرين، في فيديو قصير لم يتجاوز الدقيقتين، ليشير إلى الكعبة خلفه ويوجه رسالته لشقيقه، قائلًا: "شايف يا أخويا شايف الناس دي كلها، جاية تغسل نفسها من الذنوب، إنت بتحمل على رأسك ذنوب، إنت خذلت الأمانة، واخدت بيتي ومدوخني في بلاد العالم، عايز أرجع بلدي مش عارف".

ورغم مظلمته، فضل المعتمر المصري الدعاء لشقيقه بالهداية ونور البصيرة والحفظ من الشرور، قائلًا: "أنا مش هدعي عليك في المكان ده، أنا هدعيلك الله يصلحك، الله يعين الغشاوة اللي على عنيك، الله يرجعلك بصيرتك، الله يعافيك من أي شر".

وتابع: "إنت ظلمتني وسرقت بيتي بالتوكيل، إنت كنت شاطر وخدت البيت، بس لو شاطر متموتش، علشان أنا إن شاء الله هموت وإن شاء الله هنتظرك على الصراط المستقيم، لو قادر تحارب ربك حاربه، قوله أي قصة، ربك مطّلع وعارف كل حاجة، ابقى قوله أصل أنا اللي شاريه".

وواصل المسن رسالته: "أخويا، أنا خايف عليك من جهنم، جهنم محدش يستحملها، الرسول نفسه كان بيستعيذ بالله منها، لا حرّها يتقبل ولا بردها يتقبل، أنا خايف عليك من جهنم".

واختتم مغلفاً كلماته بصبر وأسى: "إلحق نفسك يا أخويا إلحق نفسك أنا وإنت بقينا قريبين من القبر، هقف لك إن شاء الله على الصراط المستقيم، مش هسامحك ولا عيالي هيسامحوك، أنا هسيبك منك لله، أنا نقلت المُلك كله لربنا، وإنت لربنا.. إن شاء الله هاخد حقي عند ربنا".

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد