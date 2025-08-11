كتب - علي شبل:

بعد حادث دهس ميكروباص لعدد من أفراد أسرة أثناء عبورهم طريق كورنيش الإسكندرية، علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محذراً من مشهد عبور البعض للشارع بشكل عشوائي متجاهلين أماكن إشارات المرور وجسور المشاة.

وقال أمين الفتوى إن مشهد عبور البعض للشارع بشكل عشوائي متجاهلين أماكن إشارات المرور وجسور المشاة هو استهانة مأساوية بأثمن ما نملك "أرواحنا".

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هذا السلوك الذي قد يبدو للبعض "شجاعة" أو "توفيرًا للوقت"، لكن هو في حقيقته مقامرة خطيرة لا فائز فيها.

وشدد على أنه يجب أن ندرك أنَّ أجسادنا ليست مركبات مدرعة، وأرواحنا ليست لعبة يمكن إعادة تشغيلها بعد الخسارة.

وتابع ربيع: "قوانين المرور" ليست مجرد انصياع للقانون، بل هو احترام لحقنا في الحياة، وتقدير لأرواح الآخرين، وتأكيد على أن سلامتنا وسلامة من حولنا هي أولوية لا تقبل المساومة أو الاستعجال.

وختم أمين الفتوى داعيًا إلى ضحايا الحادث المفجع: رحم الله شهداء الحادث الأليم في الإسكندرية أثناء عبورهم الطريق، والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين.

