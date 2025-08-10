كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من شخص يقول في رسالته: زوجتي أصيبت بالسرطان وهى فى الصغر و أخذت العلاج الكيماوي وشفاها الله والحمد لله لكن بسبب الكيماوي تم حرق جميع البويضات عندها وأصبح الحمل عندها شبه مستحيل إلا إذا تبرع لها احد بالبويضات فما حكم الشرع؟.

وفي رده، قال الدكتور عطية لاشين إن الزوج صاحب السؤال لأنه في حاجة إلى إشباع غريزة الأبوة، وكذلك زوجه لأنها بحاجة ملحة لإشباع غريزة الأمومة خاصة بعد أن غدا أمل الزوجة في الإنجاب شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا نتيجة لهجوم العلاج بالكيماوي على بييضاتها بالقتل فأصبحت معدومة، ويسأل الزوج عن حكم تبرع إحدى النساء لها بالبييضات لكي تحقق أمل الإنجاب.

ويقول عضو لجنة الفتوى: إن هذه البويضات المتبرع بها لهذه التي فقدتها لكي يتم تخصيبها لابد من اختلاطها بماء الزوج في الوقت الذي ليس ثمة علاقة مشروعة بين المتبرعة وهذا الزوج فيكون ذلك في حكم الزنا، ويؤدي إجازة ذلك إلى اختلاط الأنساب فيكون ذلك محرما تحريما قطعيا بنصوص قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها.

وتابع لاشين، خاتما فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أضف إلى ذلك أن القول بالجواز ينجم عنه مشكلات خطيرة: منها: مَن تكون أما للولد صاحبة البييضة الأجنبية عن الزوج، أو الزوجة صاحبة الرحم؟؟؟.. أجيبونا يرحمكم الله.. والله أعلم.

