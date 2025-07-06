شيخ الأزهر يوضح حكم صيام شهر المحرم كاملًا

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، مفتي الجمهورية الأسبق، والشيخ الأزهر، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال شيخ الأزهر، لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم.

واستشهد الإمام الطيب، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: بقول رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-:" أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ" رواه أبو داود والترمذي.

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