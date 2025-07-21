هل الألفاظ المسيئة والشتائم تنقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تحسم

كتب- علي شبل:

هل الألفاظ المسيئة والشتائم تنقض الوضوء؟.. سؤال تلقته الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتحسن الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت أمينة الفتوى أن ما يصدر من الإنسان من ألفاظ نابية أو شتائم في لحظة غضب لا يُعد في ذاته ناقضًا للوضوء من الناحية الفقهية، لأن نواقض الوضوء معروفة وهي ما يخرج من السبيلين أو ما في معناهما.

وأوضحت الدكتورة زينب السعيد، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج “حواء”، المذاع على قناة الناس، أن النبي ﷺ أرشدنا إلى أن المؤمن لا يكون فاحشًا ولا بذيئًا ولا لعانًا، فقال: “ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء”، فالأصل في المسلم أن يحفظ لسانه، خاصة في الخلافات والمشاحنات، موضحة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم: {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}.

وأشارت إلى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: “الحدث حدثان: حدث الفرج وحدث اللسان، وحدث اللسان أشد وأعظم”، وهذا المعنى يدل على أن ما يصدر من اللسان قد يكون أشد في الأثر من الحدث الذي ينقض الوضوء.

وتابعت: أن فقهاء الشافعية وغيرهم استحبوا للإنسان إذا صدر منه مثل هذا الكلام السيئ أو الكذب أو الغيبة أو السباب أن يجدد وضوءه، ليس لأنه انتقض، بل لأنه يهيئ نفسه للطهارة الكاملة، طهارة البدن مع طهارة القلب، ليقف بين يدي الله في صلاته بقلب خاشع ولسان طاهر.

وأكدت أن هذا الأمر من باب الاستحباب والحرص على نقاء الظاهر والباطن، وليس من باب الفرض أو الوجوب، فمن صدر منه لفظ سيء فليستغفر الله، ويجدد وضوءه إن شاء ليستعيد صفاء قلبه ونقاء جوارحه.

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