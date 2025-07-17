هل لمس الفتاة الأجنبية ينقض الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة لمس الفتاة الأجنبية بعد الوضوء لا تنقض الوضوء في ذاتها، موضحًا أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن مجرد اللمس لا يُفسد الوضوء إلا إذا كان مصحوبًا بشهوة أو تلامسًا يحمل إثارة.

وأكد أمين، أن اللمس الخالي من الشهوة أو قصد الإثارة لا يؤثر على الطهارة ولا يُنقض الوضوء، مضيفًا: وهذا هو الرأي الذي نُفتي به في دار الإفتاء المصرية، ولا حرج فيه شرعًا.

وبخصوص حكم المصافحة في حد ذاتها، بين شلبي خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل في الشريعة هو صيانة العلاقات وحدود التعامل بين الجنسين، والمصافحة محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن الأفضل والأروع هو ترك المصافحة منعًا للحرج وصيانة للنفس، لكن لا يُقال بالتحريم المطلق إذا خلت من الشهوة وأمنت الفتنة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الشرع الشريف دائمًا يوجه إلى الاحتياط والتورع في مثل هذه الأمور، تحقيقًا لمقاصد العفة وصيانة النفس.

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