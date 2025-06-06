ما حكم التخميس بدم الأضحية؟.. داعية يوضح

كتب- محمد قادوس:

ما حكم التخميس بدم الأضحية؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده عادة التخميس بدعة، والبدعة هي كل شيء في الدين لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، يقول صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الدم المسفوح من الأضحية نجس لا يجوز التضمخ به، والبركة في دم الأضحية إنما تكون بما يناله المضحي من الثواب والأجر على إراقته لذلك الدم طلبا للقرب من الله، كما في الحديث:( وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ ).

وقد يقع الإنسان في الشرك إذا اعتقد أن في التخميس ضرا أو نفعا.

فالنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده.

وترجع هذه العادة المذمومة إلى جهل بعض بالدين، فهم يستخدمون التخميس بدلا من قراءة سورة الفلق والتي هي خمس آيات، فيستبدلون كلام الله بالخمسة وخميسة، وهذا شرك بالله إن كان صاحبه يعلم وإلا عذر بجهله وتعلم.

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