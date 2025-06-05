من عرفات.. دعاء مؤثر لدكتور عصام الروبي

كتب-محمد قادوس:

في مشهد إيماني مهيب من صعيد عرفات، أطلق الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف دعاءً مؤثرًا باكيًا إلى الله متضرعًا إليه طالبًا رحمته ورجاءه ، وسط أجواء روحانية خاشعة في يوم عرفة، الذي يعد من أعظم أيام الله.

وبصوت تغلّفه الخشوع، بدأ العالم الأزهري دعاءه بقول" اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فإنك تقدر على كل شيء، وأنت رب كل شيء".

واستكمل الروبي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: دعاءه قائلاً: " اللهم ارحمنا رحمة واسعه، اللهم إنا قد وقفنا على بابك سائلين عابدين تائبين فلا تردنا خائبين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير".

واستمر في مناجاة الله قائلًا: " اللهم اختم لنا في هذه الحياة بخاتمة السعادة، يا رب لا تقبض ارواحنا الا وأنت راض عنا".

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