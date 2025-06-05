بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم

كتب-محمد قادوس:

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدأ حجاج بيت الله بالتوافد على صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم في الحج، وينتظرون خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة.

وتبدأ مع غروب شمس هذا اليوم جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بات فيها، وصلى بها الفجر.

وأما أفضل الدعاء يوم عرفة، فهو الدعاء الذي قاله النبي وردده سائر الأنبياء.

وقد بين النبي ﷺ عِظم فضل يوم عرفة، حيث قال في الحديث الشريف: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

ويعد هذا اليوم العظيم من أفضل الأيام التي يُستجاب فيها الدعاء، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: "من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل مما أعطي السائلين"، مما يوضح فضل الذكر والانشغال بطاعة الله في هذه الأيام المباركة.

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