أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي نهى عن هذه التصرفات على الطريق

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الطريق ليس ملكًا لأحد، بل هو مساحة مشتركة بين جميع الناس، موضحا أن الشريعة الإسلامية قد حددت حقوقًا واجبة على كل مسلم يمر في هذا الطريق، حتى على من يسكن بالقرب منه، وهذه الحقوق ستُسأل عنها كل نفس أمام الله تعالى يوم القيامة.

وأضاف الرخ خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجلوس في الطرقات، ليس لأن الجلوس بحد ذاته محرم، ولكن لما قد ينتج عن هذا الجلوس من إعاقة للحركة أو تعريض الآخرين للأذى. فإثقال الطريق بالجلوس أو تعطيل حركة المرور يعد من الأمور التي تُسبب ضررًا للمجتمع، وهو ما يوجب على المسلم أن يتجنبها.

وأوضح الأستاذ بالأزهر أن الطريق له حق واجب على كل من يمر به، سواء كان يسير فيه أو حتى من يسكن بالقرب منه. يجب على المسلم أن يتحلى بالآداب والحقوق المنصوص عليها في الشريعة، مثل كف الأذى عن الطريق، وغض البصر، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون هدفه في المرور أو التواجد في الطريق هو المساهمة في حفظ السلام والاحترام بين الناس.

و دعا إلى أن يتحمل المسلم مسؤولية الحفاظ على حقوق الطريق ويُحاسب نفسه دائمًا على كيفية تعامله مع هذا الحق، لأننا جميعًا سنُسأل أمام الله تعالى يوم القيامة عن أفعالنا في هذه المساحات المشتركة.

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