دعاء النبي في الحج.. 10 أدعية نبوية في عشرة مواضع تكشف عنها الإفتاء

كتب- علي شبل:

يقول الله تعالى: (وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ)، وقد كثرت النصوص النبوية الشريفة في فضل الحج وعظيم ثوابه، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) [رواه مسلم] .

وورد في فضل الحج أنه يغفر الذنوب، وهو محل الاستجابة، لما ورد عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (الحجاج والعمار وفد الله, إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) [ابن ماجة والبيهقي في الشعب] وعنه أيضا : (أن رسول الله ﷺ سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور) [البخاري ومسلم].

وخير ما يحرص عليه الحاج هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كشفت دار الإفتاء المصرية عن 10 أدعية نبوية في عشرة مواضع، قائلة إنه يستحب للحاج أو المعتمر عند خروجه من بيته أن يقول: «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللهِ».

أما المواضع العشرة التي دعا فيها النبي، فهي:

1- الذكر والدعاء في الميقات وعند الإهلال بالحج أو العمرة:

يسن للحاج أو المعتمر أن يسبِّح ويهلل ويكبر قبل إحرامه بالحج أو العمرة؛ فعن أنس بن مالك صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهلَّ الناس بهما)) أخرجه البخاري.

2- ما يقال عند نية الإحرام:

نويتُ الحجَّ، وأحرمتُ به لله، لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك، ويُستحبُّ أن يقولَ في أوَّل تلبية: «لبَّيك اللَّهمَّ بحجة»، إن كان أحرم بحجة؛ أو «لبَّيك بعمرةٍ»، إن كان أحرم بها.. ويُستحبُّ أن يصلِّيَ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية، وأن يدعوَ لنفسه ولمن أراد، ويسألَ الله تعالى رضوانَه والجنَّة، ويستعيذَ به من النار، ويُستحبُّ الإكثارُ من التلبية.

3- الذكر والدعاء في الطريق إلى البيت الحرام:

يسن للمحرم الذكر وهو في طريقه إلى البيت الحرام؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ فقال: ((لبيك اللهم لبيكَ، لبيكَ لا شريك لك لبيكَ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) متفقٌ عليه.

4- الذكر والدعاء عند دخول المسجد الحرام:

يُستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يقول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي» «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم».

5- الذكر والدعاء في ابتداء الطواف:

يقول المحرم: «بسم اللَّهِ، واللهُ أكْبَرُ؛ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ، وَتَصدِيقًا بِكِتابِكَ، وَوَفاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّباعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ». ويُستحبُّ أن يكرِّر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفةٍ.

6- الذكر والدعاء عند استلام الحجر الأسود:

يسن للمحرم أن يقول عند استلام الحجر الأسود: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ».

7- الذكر والدعاء في أشواط الطواف:

يُسنُّ أن يقول الحاج أو المعتمر في كل شوط من أشواط الطواف -عند محاذاة الحجر الأسود-: الله أكبر؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت، كلما أتى الركن (أي الحجر الأسود) أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر ويدعو: «اللهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار» وبما تيسر له من الدعاء المأثور أو غيره.

8- الذكر والدعاء عند الملتزم:

وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، ومن الدعوات المأثورة:

«اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِي نعمك، ويكافئ مَزِيدَكَ، أحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ ما علمتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ على جَمِيعِ نِعَمِكَ ما عَلِمْتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَعَلى كُلِّ حالٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ على محمدٍ وَعَلى آلِ محمدٍ؛ اللَّهُمَّ أعِذنِي مِنَ الشيطانِ الرَّجِيمِ، وأَعِذْني مِنْ كُلِّ سوءٍ، وقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ، وألْزِمْنِي سَبِيلَ الاسْتِقَامَةِ حتَّى ألْقاكَ يا رب العالمين»، ثم يدعو بما أحب.

9- الدعاء بعد صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم:

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اللَّهُ الْأَكْبَرُ، اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

10- الذكر والدعاء عند شرب ماء زمزم:

يستحب للمحرم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ماء زمزم لما شُرب له))

«اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كلِّ داءٍ».

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