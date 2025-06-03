أمين الفتوى يرد على من يَدَّعي صحة "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد

كتب- محمد قادوس:

في تعليق جديد نشرة الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على من يَدَّعي صحة "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد:وقال سمعتُ مداخلة لبعض محبي الشُّهْرة بـ"الآراء الشاذة" يَدَّعي فيها صحة "ذَبْح الأضحية" قبل صلاة العيد.

وقال أمين الفتو، إنَّ توسعة صاحب المصنع أو المحل على العمَّال مطلوبة في هذه الأيام ولا حرج فيها، لكن هذا الأمر ليس بمبرِّرٍ لجعل ما يذبحه صاحب المصنع أو المحل يوم عرفة أو قبله أضحية.

وأضاف ربيع في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك؛ أن الإجماع حاصلٌ ومتحقِّقٌ على أنَّ الأضحيةَ لا يُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ فجرِ يوم النَّحر (10 ذي الحجة).

كما أنَّ الأصل أنه لا يجوز استبدال الأضاحي والاكتفاء بالتَّصدُّق بثمنها دون ظهور حاجةٍ لذلك.

وأوضح أمين الفتوى، أن الفتوى المؤسسية في مثل هذه الأمور -بتكاملها المعرفي- تُجَمِّع ولا تُفَرِّق، وتَسْعَى للمحافظة على السِّلْم الاجتماعي واستقرار المجتمعات، بخلاف الفتوى الفردية التي قد يعتريها الخطأ أو الوهم، وإن شئتَ قلتَ: "الانحراف والشذوذ في بعضها.

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