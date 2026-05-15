الإفتاء توضح مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بنظافة الطرقات العامة

كتب : علي شبل

05:04 م 15/05/2026

ما مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بنظافة الطرقات العامة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة كيف أولت الشريعة الاهتمام والعناية بالطرقات العامة.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الشرع الشريف حثَّ على نظافة الطرقات، فأمر بعدم إلقاء النجاسات والقاذورات بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» أخرجه مسلم.

وأضافت لجنة الفتوى أن الشرع حثَّ أيضًا على إماطة الأذى عن الطريق، وعَدَّه شُعْبة من شعب الإيمان؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» أخرجه مسلم.

