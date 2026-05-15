لو سافرتْ للحج، هل ينفع تذبح الهدي هناك بنية الأضحية؟.. سؤال تلقاه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد أمين الفتوى أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيَّة الأضحية مع الهدي.

السبب في ذلك- يقول ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنَّ كلَّا منهما مختلف، فالأضحية: هي ما يُذْبَح تَقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام العيد، وهي سُنَّة وليست واجبة.

أَمَّا ما يُذْبَح في الحج، فهو إمَّا هدي تمتُّع، أو هدي القِرَان، أو ما يُذْبَح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفَّارة عن فعل محظور مِن ممنوعات الحج، وكل ذلك واجبٌ وليس سُنَّة.

وختم الدكتور هشام ربيع فتواه موضحًا أنه من أجل ذلك: فالغَرَض من الهدي مختلف عن الغَرَض من الأضحية.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب