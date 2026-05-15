هل يجوز للحاج ذبح الهدى هناك بنية الأضحية؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

03:18 م 15/05/2026

الدكتور هشام ربيع

لو سافرتْ للحج، هل ينفع تذبح الهدي هناك بنية الأضحية؟.. سؤال تلقاه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد أمين الفتوى أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيَّة الأضحية مع الهدي.

السبب في ذلك- يقول ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنَّ كلَّا منهما مختلف، فالأضحية: هي ما يُذْبَح تَقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام العيد، وهي سُنَّة وليست واجبة.

أَمَّا ما يُذْبَح في الحج، فهو إمَّا هدي تمتُّع، أو هدي القِرَان، أو ما يُذْبَح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفَّارة عن فعل محظور مِن ممنوعات الحج، وكل ذلك واجبٌ وليس سُنَّة.

وختم الدكتور هشام ربيع فتواه موضحًا أنه من أجل ذلك: فالغَرَض من الهدي مختلف عن الغَرَض من الأضحية.

الدكتور هشام ربيع دار الإفتاء المصرية الحج 2026

