ما الحكمة من اختلاف هيئة صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة؟.. الإفتاء تكشف

كتب- علي شبل:

ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها؟. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الشرع الشريف اسْتحبَّ الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

وكشفت لجنة الفتوى الحكمة من ذلك، قائلة: التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ من القرآن على قول بعض الفقهاء.

حكم صلاة الجنازة والشروط الواجبة لصحَّتها

وفي فتوى سابقة، أوضحت دار الإفتاء أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن.

واستشهدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في بيان فتواها بما ورد أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

ويُشترط لصحَّة صلاة الجنازة ما يُشترط لصحَّة الصلوات المفروضة، وهي:

1- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

2- طهارة البدن والثوب والمكان من النجاساتّ

3- ستر العورة.

4- استقبال القبلةّ

5- النيَّة.

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