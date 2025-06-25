الإفتاء توضح حكم الصيام في شهر المحرم وهل يجوز صيامه كاملاً

كتب - علي شبل:

تستطلعُ دار الإفتاء المصرية، اليوم، هلالَ شهرِ المحرَّمِ لعامِ 1447هـ، وسيتم إعلانُ نتيجةِ الرؤيةِ الشرعيةِ فورَ الانتهاءِ منها، من خلال منصاتِ دارِ الإفتاءِ الرسمية، وبهذه المناسبة المباركة، كشفت الإفتاء عن حكم الصيام في شهر المحرم وكذلك حكم صيام أول أيامه، وهل يجوز صيامه كاملاً.

أما عن حكم الصيام في شهر المحرم، فأكدت دار الإفتاء أنه يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم في أوله وفي وسطه وفي آخره؛ لما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ» أخرجه مسلم.

وأوضحت الدار، في بيان فتواها، أنه يجوز شرعا التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية.

وأضافت الإفتاء أنه من أراد صيام شهر المحرم كاملًا فلا حرج عليه؛ لأن الصيام فيه مندوب، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» أخرجه مسلم.

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