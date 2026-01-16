هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أجابت عنه لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتاوى أن الإنصات لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [متفق عليه]

وبينت اللجنة، في بيان فتواها، أنه في الحديث نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.. والله تعالى أعلى وأعلم.

