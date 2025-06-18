ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. الإفتاء توضح أمرين

كتب- علي شبل:

ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، نشرته منذ قليل، أكدت لجنة الفتوى أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر.

وأضافت اللجنة أنه لا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل تجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

وكانت الإفتاء كشفت في فتوى سابقة كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت، موضحة أن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر.

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