إذا وافق العيد الجمعة.. أحمد خليل يوضح حكم صلاتي العيد والجمعة؟

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، إن اجتماع عيد الأضحى أو عيد الفطر مع يوم الجمعة لا يُسقط فريضة صلاة الجمعة عن المسلمين، وأن الأصل أن الجمعة فرض عين على الرجال، ولا تسقط إلا برخصة مشروطة ومقيدة.

وأضاف الشيخ أحمد خليل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه قد ورد حديث صحيح عن النبي ﷺ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون".

وأوضح أن العلماء اختلفوا في العمل بهذا الحديث، لكن جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنفية ذهبوا إلى أن الجمعة لا تسقط عن عموم المسلمين، وإنما يُرخص لمن صلى العيد ألا يشهد الجمعة، بشرط أن يصلي الظهر في بيته.

وأشار إلى أن الأولى والأفضل هو الجمع بين العيد والجمعة لمن تيسر له ذلك، اقتداءً بهدي النبي ﷺ، حيث ثبت عن الصحابي نعيم بن الحُمّار أنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "إنّا مجمّعون".

وتابع: "التهاون في حضور الجمعة بدعوى أنها سقطت بسبب العيد مخالف، والرخصة لا تعني الإهمال".

وأكمل: "صلاة الجمعة فريضة، والعيد سنة مؤكدة، ومن أحب أن يجمع بين الفضلين فقد وافق السنة ورضي الله".

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