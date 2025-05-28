ما هو أول وآخر وقت لذبح الأضحية؟.. عالم أزهري يكشف

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن أول وآخر وقت بذبح الأضحية، مؤكدا أن الشرع إذا حدد وقتا لأداء أية عبادة فيجب مراعاة هذا التحديد، ولا تجوز مخالفته بأن تؤدى العبادة قبل وقتها كما يحرم ان تؤدى بعد انتهاء وقتها والا لما كان للتحديد معنى وكان عبثا والشرع منزه عن العبث فالصلوات الخمس لكل صلاة وقت تؤدى فيه، والصيام المفروض له وقت يكون الصوم فيه وهو شهر رمضان فلا يقبل الصوم في غير شهر رمضان ما لم يكن قضاء عن أيام أفطرها المسلم في رمضان بسبب عذر من الأعذار.

وتابع أن الزكاة حدد الشرع لإخراجها وقتا تخرج فيه وهو عند نهاية الحول الذي مر على النصاب والحج حدد الشرع لأدائه وقتا تؤدى فيه مناسكه وهو إما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو الثلاثة الأشهر كلها شوال وذو القعدة وذو الحجه

قال الله تعالى: (الحج أشهر معلومات).

ومثل ذلك الأضحية حدد الشرع وقتا لبداية ذبحها كما حدد الوقت الذي ينتهي عنده الذبح.

وفي رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: أريد معرفة وقت ذبح الأضحية ابتداء وانتهاء؟. أوضح عاشور أن الوقت الذي إذا حان ودخل دخل بدخوله ذبح الأضحية هو بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى والخروج منها بالتسليم قال العلي القدير :(فصل لربك وانحر).

وقال الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدا به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا).

وبعد أن اتفقت كلمة الأئمة على أن ذبح الأضحية يكون بعد الفراغ من أداء صلاة العيد اختلفوا على وجوب الانتظار بالذبح حتى الفراغ من الخطبة أيضا ذهب قوم الى انه لكي يكون ذبح الأضحية مجزئا يجب أن يكون بعد الفراغ من صلاة.

العيد وخطبته.

وذهب قوم آخرون الى الاكتفاء بالصلاة فقط حتى يكون الذبح مشروعا وليس بلازم تأخير الذبح إلى ما بعد الفراغ من الخطبة والأمر في ذلك واسع.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ما الوقت الذي بدخوله ينتهي ذبح الأضحية فهو إما يوم العيد ويومان بعده أي الحادي والثاني عشر من شهر ذي الحجه في راي معتد به شرعا، وإما يوم العيد والثلاثة الأيام التشريق بعده فيكون أيام الذبح عندهم أربعة أيام يوم العيد وأيام الحادي والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة.. والله أعلم.

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