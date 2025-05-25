هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا

كتب - علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا على المفتى به ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الأولى أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.

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