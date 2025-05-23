لو سافرت للحج هل يجوز أن أذبح الهدي بنية الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- علي شبل:

لو سافرت للحج هل ينفع تذبح الهدي هناك بنية الأضحية؟.. سؤال تلقاه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أكد أمين الفتوى أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيَّة الأضحية مع الهدي.

وكشف ربيع، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، السبب في ذلك، هو: أنَّ كلَّا منهما مختلف، فالأضحية: هي ما يُذْبَح تَقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام العيد، وهي سُنَّة وليست واجبة.

وأضاف: أَمَّا ما يُذْبَح في الحج، فهو إمَّا هدي تمتُّع، أو هدي القِرَان، أو ما يُذْبَح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفَّارة عن فعل محظور مِن ممنوعات الحج، وكل ذلك واجبٌ وليس سُنَّة.

من أجل ذلك: فالغَرَض من الهدي مختلف عن الغَرَض من الأضحية.

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