أمين الفتوى: تربية الكلب بدون سبب شرعي يمنع الملائكة من دخول البيت

كتب- علي شبل:

هل تمنع الكلاب والصور دخول الملائكة للمنزل؟ سؤال كثير ما يشغل بعض الناس الذين يهتمون بتربية الكلاب وتعليق الصور بالبيت، ويؤرقهم معرفة الرأي الشرعي، وهي مسألة كشف عنها في الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وحول حقيقة عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب، قال فخر: "الفقهاء أوضحوا أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة، ولكن المقصود بالكلب هنا هو الذي لا فائدة منه، مثل الكلب المدلل الذي يُقتنى بلا سبب شرعي".

وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، أن الكلاب التي لها منفعة، مثل كلاب الحراسة أو الصيد، لا تمنع دخول الملائكة، لأنها مستثناة من النهي، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تمنع اقتناء الكلاب إذا كانت لغرض مشروع.

وحول الرأي الشرعي في مسألة تعليق الصور، وهل تمنع الملائكة من دخول البيت، أشار الدكتور علي فخر إلى أن بعض الفقهاء يرون أن المقصود بها الصور المجسمة التي تُعبد من دون الله، أما الصور الفوتوغرافية أو غير المجسمة فلا حرج فيها، خاصة إذا لم يكن فيها تعظيم أو مضاهاة لخلق الله.

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