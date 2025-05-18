فيديو- عالم سعودي يوضح حكم صيد الثعلب والضبع لغرض العلاج وتناول لحومهما

كتب- علي شبل:

كشف العالم السعودي الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حكم صيد الثعلب والضبع لأغراض العلاج.

وردًا على استفسار ورد من أحد متابعيه، خلال استضافته عبر قناة “الرسالة”، قال الخثلان : “لا يجوز صيد الثعلب، لأنه من السباع، وإذا كان الصيد لغرض أكله، فلا يجوز أكل لحم الثعلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، والثعلب له ناب، ولذلك لا يجوز صيده ولا أكل لحمه، وهذا هو الرأي الأرجح بين الفقهاء”.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية: “الضبع محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح أنه لا يحل أكله، لأنه من ذوات السباع وله ناب يفترس به، ونابه من أشد الأنياب، ويفترس به الحيوان والإنسان، لذلك لا يجوز أكل لحمه، حتى لو كان لغرض العلاج، لأن العلاج لا يكون بأمر محرم”.

اقرأ أيضًا:

بعد زنا رجل بابنة زوجته.. هل يجوز شرعًا الزواج بابنة الزوجة بعد الطلاق؟

هل يجوز لمن مات أن يؤدي له أقاربه الصلوات التي تركها؟.. داعية يوضح