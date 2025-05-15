بالفيديو| داعية يوضح معني قوله تعالى "فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ"

كتب-محمد قادوس:

أوضح الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، معنى قول الله-تعالى- في سورة الذاريات "فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ"، قائلًا إن الفرار يكون إلى الله-سبحانه وتعالى- ويكون الفرار من نفس الانسان وهذا لأن أعدى عدو للإنسان هي نفسه التي بين جنبيه، والفرار يكون ايضًا من شيطان العبد، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء،" وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا".

واستشهد الداعية الإسلامي بأبيات من الشعر، قائلًا فيها:

إني ابتليت بأربع ما سلطوا* إلا لشدة شقوتي وعنائي

إبليس والدنيا ونفسي والهوى* كيف الخلاص قكلهم أعدائي

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: بأن الفرار يكون ايضًا إلى الكريم والحنان وإلى صاحب الرحمة الواسعة، وإلى صاحب الجود الذي لا ينفذ ابدا فهو الله رحمن الدنيا والأخرة، الي الله المشتكى وإليه المصير، وإليه المرجع وإليه الفرار.

وأوضح الداعية أن الله تعالى قد دلنا على الطريق السليم، وقال في سورة الذاريات،" فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ"، ناصحًا العبد بأن يتخلص من هموم نفسه وأحزانه وعليه ان يتخلص من دنياه، وأن يتخلص من وساوس النفس.

ونصح الروبي للإنسان بأن يقبل على الله تائبًا أوابًا منيبًا، وعليه أن يقبل على الله عابدًا حامدًا شاكرًا، وعلى العبد أن يقبل على الله مصليًا مذكيا صائمًا وحاجًا أو معتمرًا.

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