رمضان عبدالمعز: الدنيا لا تدوم على حال وأحداثها فى تغير دائم

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الدنيا لاتدوم على حال وأحداثها في تغير دائم، مستشهدًا بقوله تعالى: "لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ"، موضحًا أن المقصود الانتقال من حال إلى حال، فقد يكون الإنسان ممكنًا ثم يبتلى، أو ميسورًا ثم يعسر عليه.

وأضاف عبد المعز خلال حلقة برنامج" لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية" dmc": اللي معاه ما يبقاش معاه، واللي كان بيتنطط وطالع السلم في نفس واحد مسندينه ولا شايلينه، واللي كان بيقول يا أرض اتهدي ما عليكي قدي، تلاقيه ماشي على عكاز"، مؤكدًا أن سنة الحياة هي التغير، وسبحان من يغير ولا يتغير، مستشهدًا ببيت الشعر: "كم مسنا عسر فصرفه الإله عنا، وولى بعده يسر لا ييـأس المرء مـن روح الله فما ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون".

وتابع، أن الدنيا ذا أمن وذا خطر، يسر وعسر، فرج وضيق وهكذا، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه التغيرات والأحداث، فإن أجمل ما يمكن فعله هو "استراحة إيمانية"، قائلًا: نروح القلوب ونروح عن النفوس بدليل قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

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