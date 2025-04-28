الشيخ أحمد خليل: الشك في عدد ركعات الصلاة لا يستلزم الإعادة.. والشريعة أمرت بسجود السهو تيسيرًا على المسلمين

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الشك في عدد ركعات الصلاة له أحكام واضحة في الشريعة الإسلامية، ولا يوجب إعادة الصلاة في جميع الأحوال.

وأضاف خليل خلال رده لمصراوي، أن من شك في صلاته وهو قائم فيها، ولم يدرِ كم صلى، فإن عليه أن يبني على اليقين، وهو الأقل، ويتم صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم» (رواه البخاري ومسلم).

وأشار الشيخ خليل إلى أن الشك الذي يكثر ولا ينفك عن المصلي لا ينبغي الالتفات إليه، حماية له من الوسوسة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس» (رواه البخاري).

وأضاف أن الشريعة الإسلامية قامت على رفع الحرج ودفع المشقة، مستدلًا بقول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، وقوله تعالى:

{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].

دعا الشيخ أحمد خليل المسلمين إلى الطمأنينة في الصلاة وعدم الاسترسال مع الوساوس، مؤكدًا أن الدين مبني على التيسير والرحمة.

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