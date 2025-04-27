الدكتور أسامة قابيل: يجوز للمرأة غير المحجبة أداء العمرة.. ويلزمها الالتزام بالحجاب عند الإحرام

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن عدم التزام المرأة بالحجاب قبل نية العمرة لا يمنعها من أداء المناسك، مشيرًا إلى أن الواجب عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي بمجرد نيتها الإحرام ودخولها الميقات.

وأضاف قابيل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحجاب في الأصل فرض على المرأة المسلمة في كل حال، لقوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، لكن تركها للحجاب قبل الإحرام لا يسقط عنها أداء العمرة، بل عليها أن ترتدي الحجاب عند الإحرام، التزامًا بأحكام الإحرام والطهارة في النسك.

وأوضح، أن الإحرام للمرأة يشترط فيه الستر الكامل لجسدها بملابس لا تصف ولا تشف، ولا يجوز لها أن تنتقب أو تلبس القفازين أثناء الإحرام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري.

وأكد قابيل أن العمرة صحيحة إذا أدّتها المرأة وهي ملتزمة بالحجاب أثناء الإحرام وبعده، حتى لو لم تكن ملتزمة به قبل سفرها، داعيًا النساء إلى الاستمرار على طاعة الله بعد أداء المناسك، والتمسك بالحجاب باعتباره أمرًا ربانيًا وليس خاصًا بالعمرة فقط.

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