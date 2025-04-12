صلاح الجمل: قضيت 3 سنوات في جمع دعاء الأنبياء

كتب- محمد قادوس:

أكد القارئ الشيخ،صلاح الجمل، أن الكتاتيب لها فضل كبير عليه في حفظ القرآن، خاصةً أنه التحق بها وحفظ القرآن بداخلها في سن العاشرة.

وقال الجمل: كانت البداية مع الشيخ طه، ثم الشيخ صديق الجمل، ثم الشيخ مصطفى الحلواني بمسجد الحسين، ثم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، قائلا تعلمت على يديه قراءة القرآن وكأنني لم أتعلمه من قبل.

وأضاف الجمل خلال لقائه برنامج"بالخط العريض" المذاع على قناة "الحياة": أن أشقاءه كانوا "يعملون له فرحًا" عند فوزه بالمراكز الأولى في مسابقات القرآن الكريم.

وكشف أنه قضى 3 سنوات في جمع "دعاء الأنبياء" من القرآن (25 دعاءً مع 6 أدعية لرسول الله محمد ﷺ)، وأكد أن القرآن "إعجاز لا يخضع لعلم بشري".

وتابع الجمل: لم أجد أي شيء بخصوص دعاء الأنبياء في الكتب، وكانت لحظة صدق مع الله عز وجل في الحرم الإبراهيمي، ألهمني بعدها فكرة دعاء الأنبياء.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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