سيده مصريه توزع كعك العيد بالحرم المكي(فيديو)

كتب- محمد قادوس:

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو يظهر فيه سيدة توزع كعك العيد بالحرم المكي.

ونشرت سكاي نيوز عربية مقطع فيديو طريف ومبهج يظهر فيه سيدة توزع كعك العيد بالحرم المكي، حيث أقبل المعتمرون والمصلون على أخذ الكعك والبسكويت.

مصرية توزع "كعك العيد" على المعتمرين في الحرم المكي #منصات pic.twitter.com/bmcYFhushx — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 31, 2025

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