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سيده مصريه توزع كعك العيد بالحرم المكي(فيديو)

02:03 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

سيده مصريه توزع كعك العيد بالحرم المكي

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كتب- محمد قادوس:

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو يظهر فيه سيدة توزع كعك العيد بالحرم المكي.

ونشرت سكاي نيوز عربية مقطع فيديو طريف ومبهج يظهر فيه سيدة توزع كعك العيد بالحرم المكي، حيث أقبل المعتمرون والمصلون على أخذ الكعك والبسكويت.

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سيده مصريه كعك العيد الحرم المكي
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