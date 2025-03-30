الافتاء تنشر دعاء في آخر يوم من رمضان: اللهم تقبل ما قدمناه ولا تردّنا خائبين ولا محرومين

كتب- علي شبل:

في وداع شهر رمضان 2025، الذي أتم عدته المباركة 30 يوماً، وأعلن غرة شوال 1446 هـ غدا الإثنين، نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء رائعا في وداع الشهر الفضيل.

ونشرت الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، هذا الدعاء، فاحرص على ترديده:

اللهم لك الحمدُ عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمدُ ملءَ السماوات وملءَ الأرض وملءَ ما بينهما وملءَ ما شئتَ من شيء بعد، الحمدُ لك يا من أنعمت علينا فبلغتنا رمضان، ويسّرت لنا صيامه وقيامه، وفتحت لنا فيه أبواب رحمتك الواسعة، وفضلت علينا بجودك وكرمك وإحسانك.

اللهم ها قد رحلت أيام رمضان مسرعةً، وها هي لياليه المباركات توشك أن تغادرنا، فنسألك يا ربَّ العالمين، أن تقبل ما قدمناه في هذا الشهر الكريم، وأن لا تردّنا خائبين ولا محرومين، اللهم لا تجعل وداعنا لرمضان وداعًا لرحمتك، ولا تجعل خروجنا منه خروجًا من مغفرتك، اللهم لا تحرمنا فضلك بعد رمضان كما أكرمتنا فيه، ولا تتركنا لضعف نفوسنا وذنوبنا.

إلهنا وخالقنا، هذه أكفُّنا قد امتدت إليك ترجوك، وهذه عيوننا قد سالت دموعها تشتاق لعفوك، وهذه قلوبنا قد تعلقت بك وأحبتك وأنت أرحم الراحمين، نسألك يا من لا يُخيِّب من دعاه، ولا يردُّ من ناداه، أن تعتق رقابنا من النار، وتغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم أصلح حالنا وحال أمتنا، واجمع كلمتنا، ووحّد صفنا، واحفظ بلادنا مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، اللهم أبدل خوفنا أمنًا، وحزننا فرحًا، وتشتتنا وحدةً وقوةً، اللهم أنزل علينا سكينتك وطمأنينتك، وارزقنا حسن الخاتمة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا.

اللهم قد غابت شمس رمضان، فلا تغب شمس رحمتك عنا، وها هي أبواب رمضان تُغلق فلا تغلق أبواب جودك وفضلك في وجوهنا، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، واهدنا إليك هدايةً لا نضلُّ بعدها، واجعلنا من أوليائك الصالحين وأحبابك المقربين.

اللهم صلِّ وسلّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

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