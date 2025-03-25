النشرة الدينية| شيخ الأزهر يوضح شروط وآداب الدعاء المستجاب.. و5 فتاوى وآراء شرعية مهمة يكشف عنها المفتي

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الإثنين 24 من شهر مارس.

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"لو غير مسلم مات شهيدًا فى سبيل الوطن هيدخل الجنة؟".. علي جمعة يصحح مفاهيم

رمضان عبد الرازق يوضح المطلوب في ليلة القدر الأدعية المستحبة في هذا التوقيت