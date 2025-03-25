النشرة الدينية| شيخ الأزهر يوضح شروط وآداب الدعاء المستجاب.. و5 فتاوى وآراء شرعية مهمة يكشف عنها المفتي
01:34 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الإثنين 24 من شهر مارس.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
عالم أزهري يحسم جدل حكم صلاة التسابيح.. سنة أم بدعة؟
ظاهرة جوية وبيان الطقس.. هل يشير إلى تحقق علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
للمرة الثانية في رمضان.. الأزهر يقدم أحد طلابه لإمامة آلاف المصلين بالجامع الأزهر (فيديو)
"هل يجوز تهنئة صديقتي غير المسلمة في أعيادها؟".. سؤال فتاة وعلي جمعة يرد
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هل قراءة القرآن الكريم بصورة جماعية بدعة؟.. المفتي يجيب
منها آخر وقت لزكاة الفطر و"الموت الرحيم".. 5 فتاوى وآراء شرعية مهمة يكشف عنها المفتي
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لاغتنام ليلة القدر.. شيخ الأزهر يوضح شروط وآداب الدعاء المستجاب
حكم خروج المرأة لأداء صلاة العيد.. الإفتاء تحسم الجدل!
هل الرحمة تجوز على غير المسلم؟.. الدكتور أيمن أبو عمر يجيب
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