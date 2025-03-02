فيديو وصور- مشاهد بديعة من إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر

مصراوي :

في ثالث ليالي رمضان 2025، التي بدأت مع مغرب اليوم الأحد، امتلأت ساحة الجامع الأزهر بالمصلين والطلبة المصريين المغتربين والطلبة الوافدين، أثناء الإفطار الجماعي الذي ينظمه بيت الزكاة والصدقات المصري.

وفي صلاة العشاء والتراويح، في الليلة الثالثة من ليالي رمضان المباركة، خشعت الوجوه وسكنت النفوس في أجواء إيمانية رائعة غشيتها الرحمة والتضرع ابتهالا إلى الله تعالى طلبا للمغفرة والرضوان.

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