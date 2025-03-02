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فيديو وصور- مشاهد بديعة من إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر

10:37 م الأحد 02 مارس 2025
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (9)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (8)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (6)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (4)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (3)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (25)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (24)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (5)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (21)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (20)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (2)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (19)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (23)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (17)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (16)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (15)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (18)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (22)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (12)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (13)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (10)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (14)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (1)
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    إفطار الصائمين وخشوع المصلين في الجامع الأزهر (11)
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مصراوي :

في ثالث ليالي رمضان 2025، التي بدأت مع مغرب اليوم الأحد، امتلأت ساحة الجامع الأزهر بالمصلين والطلبة المصريين المغتربين والطلبة الوافدين، أثناء الإفطار الجماعي الذي ينظمه بيت الزكاة والصدقات المصري.

وفي صلاة العشاء والتراويح، في الليلة الثالثة من ليالي رمضان المباركة، خشعت الوجوه وسكنت النفوس في أجواء إيمانية رائعة غشيتها الرحمة والتضرع ابتهالا إلى الله تعالى طلبا للمغفرة والرضوان.

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الجامع الأزهر الإفطار الجماعي رمضان 2025 صلاة العشاء والتراويح بيت الزكاة والصدقات
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